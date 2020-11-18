В России впервые за два месяца за сутки заболели Covid-19 меньше людей, чем излечились

В России за минувшие сутки выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 региона, у 24,3% заболевших не было никаких симптомов заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Накануне суточный прирост заболевших составил 22 410 человек. При этом за последние 24 часа скончалось 456 больных Covid-19 – это новый антирекорд с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован днем ранее – 442 летальных исхода. В то же время впервые с 10 сентября за сутки заболевших оказалось меньше выздоровевших – выписаны после излечения от коронавируса 25 179 пациентов, что является абсолютным рекордом за все время пандемии.

С начала пандемии в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса. Суточный темп прироста заболевших снизился до 1,1%. Скончались 34 387 человек, выздоровели 1 501 083 человека. Продолжают лечение 456 528 больных.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (+4 174), Санкт-Петербурге (+2 215), Подмосковье (+864), Нижегородской (+432) и Свердловской (+358) областях.

Наибольшее количество смертей за сутки зафиксировано в Москве – 76, Санкт-Петербурге – 71, Ростовской области – 19 и Красноярском крае – 18.

По информации Роспотребнадзора, за весь период пандемии в стране проведено свыше 70 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 525 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 463 720 человек.

Россия остается на пятом месте в мире (после США, Индии, Бразилии и Франции) по числу заболевших коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, за минувшую неделю Covid-19 в мире заразились почти 4 млн человек, что является рекордным показателем за время пандемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.11.20

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