В России новый рекорд прироста заболевших Covid-19 за сутки

В России впервые за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением Covid-19, заболевание подтверждено у 24 318 человек в 85 регионах. У 24,4% инфицированных нет никаких симптомов. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 2 039 926 случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее оперштаб сообщил о 23 610 новых случаях ковида.

В Москве за сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом – 6902. Предыдущий максимум в столице был зафиксирован 9 ноября – тогда было зарегистрировано 6897 случаев заражения.

В пятерку регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+2394 случая), Московская область (+887), Нижегородская область (+444) и Свердловская область (+372).

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе и в Дагестане – 0,6%, тогда как в целом по России данный показатель остается на уровне 1,2%.

За минувший день в России отCovid-19 и вызванных им осложнений скончался 461 человек (накануне 463). Общее количество смертей достигло 35 311.

Больше всего пациентов за минувшие сутки умерло в Москве (77), Санкт-Петербурге (63), а также в Ростовской (20), Иркутской (18) и Московской (15) областях.

За истекшие сутки выписано в связи с выздоровлением 24 758 человека, а за весь период – 1 551 414 человек. Продолжают лечение 453,2 тыс. пациентов.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 71,2 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 596 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 470,8 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.11.20

В Сеуле началась третья волна коронавируса. / Каждый день – рекорд. В Свердловской области обновился суточный максимум по коронавирусу. / Поторопился? Собянин заявил о близкой победе над пандемией. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»