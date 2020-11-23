В России впервые выявили более 25 тысяч случаев Covid-19 за сутки

В России впервые суточный прирост заболевших Covid-19 перевалил за 25 тысяч. За минувшие сутки в стране выявлено 25 173 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. По его данным, скончался 361 человек, выздоровели – 16 002 человека.

Всего с начала пандемии число случаев заражения достигло 2 114 502, количество выздоровевших пациентов выросло до 1 611 445. Жертвами Covid-19 за все время стали 36 540 человек. Продолжают лечение 466 517 пациентов.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (+6866). На втором месте антирейтинга – Санкт-Петербург (+2926, это абсолютный максимум за все время пандемии), на третьем – Московская области (+971). В топ-5 регионов по росту суточной заболеваемости Covid-19 также вошли Нижегородская (+447) и Свердловская (+389) области.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки отмечены в Дагестане (0,5%), а также в ХМАО и Калмыкии (по 0,6%) и Марий Эл (0,7%).

Больше всего пациентов с Covid-19 за последние 24 часа умерло в Москве (71), Подмосковье и Санкт-Петербурге (по 20 жертв) и в Ростовской области (19).

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 520 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

Всего в мире по состоянию на 23 ноября выявлено более 58,66 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 1 388 272 человека, выздоровели свыше 37,3 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Самая тяжелая ситуация в США, где число заболевших ковидом превысило 12,2 млн человек. На втором месте остается Индия (9,13 млн), на третьем – Бразилия (6,07 млн). Эти же страны занимаются первые три места по числу смертей от коронавируса – 256,7 тыс., 169,2 тыс. и 133,7 тыс. жертв соответственно. Четвертое и пятое место по заболеваемости Covid-19 по-прежнему у Франции (2,19 млн) и России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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