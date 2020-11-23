СМИ назвали стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки центра Гамалеи будет стоить 15-20 долларов за дозу – 1140-1515 рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на источник, близкий к разработчикам препарата.

По его словам, стоимость отечественной вакцины ниже зарубежных препаратов, поскольку в ней используются более дешевые традиционные компоненты, которые производятся в большом количестве. Впрочем, источник допустил в дальнейшем рост цены на «Спутник V» – «возможны наценки».

Ранее сообщалось, что стоимость дозы вакцины разработки американской компании Moderna составит от 25 до 37 долларов, а доза вакцины от BioNTech и Pfizer обойдется в 18 долларов. Разработчики «Спутник V» накануне заявили, что их вакцина будет стоить «значительно дешевле». В октябре в ФАС заявили, что цена одной дозы вакцины не превысит 1 тыс. рублей.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Сейчас проводятся пострегистрационные испытания препарата. По оценке разработчиков, эффективность «Спутника V» составила 92%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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