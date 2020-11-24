Новый антирекорд: в России от коронавируса за сутки скончались почти 500 человек

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 24 326 человек в 85 регионах, у 21,5% заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. При этом скончался 491 пациент – это новый антирекорд суточной смертности от коронавируса, выздоровели – 23 226 человек.

Всего в стране подтверждено 2 138 828 случаев заражения, умерли 37 031 заболевший, выписаны после выздоровления 1 634 671 человек.

Днем ранее в России был установлен новый рекорд суточного прироста числа случаев Covid-19 – 25 173.

Больше всего заболевших за последние сутки выявлено в Москве (+5838). В список регионов-лидеров по приросту зараженных также вошли Санкт-Петербург (+3179), Московская (+970), Нижегородская (+443) и Свердловская (+384) области.

Минимальный темп прироста заболевших зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,2%. Также низкие темпы прироста заболеваемости отмечены в Калмыкии, ХМАО, Брянской области и Дагестане – 0,6%.

По количеству смертей за сутки печальное «лидерство» захватил Санкт-Петербург, где скончались 80 пациентов. В Москве умерли 76 больных Covid-19.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 362 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются свыше 480,8 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.11.20

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