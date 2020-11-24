Пассажиры самолета заразились Covid-19 от попутчика с отрицательным тестом

Несколько пассажиров дальнемагистрального рейса в Новую Зеландию заразились коронавирусом от попутчика, который до вылета получил отрицательный результат теста. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на отчет новозеландского минздрава.

Вспышка Covid-19 произошла на 18-часовом рейсе из Дубая в сентябре, несмотря на то, что пассажиры были в защитных масках и перчатках.

У инфицированного путешественника был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавируса, который он сдал за 48 часов до вылета, и у него не было никаких симптомов. Но позже выяснилось, что четыре других пассажира подхватили ковид от попутчика во время полета. Согласно отчету, заразившиеся пассажиры находились в пределах четырех рядов друг от друга.

Представители органов здравоохранения Новой Зеландии заявили, что неясно, заразились ли пассажиры при посадке в самолет, в полете или после высадки после приземления.

Однако, медики подчеркнули, что данный случай говорит о риске путешествий во время пандемии. «Эта вспышка демонстрирует возможность распространения SARS-CoV-2 во время авиаперелетов», – говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил, что в 30-40% случаев тест на коронавирус может дать ложный отрицательный результат, то есть показать отсутствие Covid-19, хотя он есть. Причина этому – неправильный забор биоматериала у человека, считает специалист. По его словам, мазок может быть взят некачественно, поверхностно и в результате тест может показать ложноотрицательный результат.

Веллингтон, Наталья Петрова

Веллингтон. Другие новости 24.11.20

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