У врио главы Дагестана выявили коронавирус

У врио главы Дагестана Сергея Меликова обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в своем инстаграме.

Covid-19 у руководителя Дагестана подтвердился в среду, 25 ноября, после сдачи очередного теста. В пресс-службе отметили, что Сергей Меликов чувствует себя хорошо. Глава республики находится на самоизоляции, соблюдая все рекомендации врачей.

Меликов планирует работать удаленно. «Совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме», – отметили в ведомстве.

Ранее в ноябре ковид подтвердился у нескольких губернаторов. Всего коронавирус выявили у более 20 глав российских регионов.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 25.11.20

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