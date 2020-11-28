В России второй день подряд выявили более 27 000 новых случаев Covid-19

В России второй день подряд выявили более 27 тыс. зараженных коронавирусом. За последние сутки в стране подтверждено 27 100 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Накануне суточный прирост заболевших составил 27 543 человек – максимум за все время пандемии.

Из новых заболевших у 21,1% не было никаких проявлений инфекции. Суточный темп прироста заражений в целом по стране снизился с 1,3% до 1,2%, а общее число случаев инфицирования достигло 2 242 633.

В Москве за сутки выявлено 7320 заболевших коронавирусом. В пятерку регионов – лидеров по приросту зараженных также вошли Санкт-Петербург (+3695), Московская (+1065), Нижегородская (+464) области, а также Карелия (+399).

От коронавируса за день скончались 510 пациентов. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве (76), Петербурге (70) и Ростовской области (23). Общее количество смертей с начала пандемии выросло до 39 068.

За сутки в России полностью выздоровели 27 296 пациентов. Общее число выздоровевших выросло до 1 739 470 человек.

В мире выявлено свыше 61,6 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Жертвами Covid-19 стали более 1,44 млн человек, выздоровели свыше 39,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в США (более 13 млн случаев заражения), Индии (свыше 9,35 млн), Бразилии (более 6,23 млн) и Франции (2,24 млн). Россия остается на пятом место в мире по абсолютному числу заболевших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.11.20

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