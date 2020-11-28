В Роспотребнадзоре озвучили основание для отмены масочного режима

Масочный режим в России будет действовать до тех пор, пока коронавирусная инфекция не станет сезонным заболеванием. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия-24».

Специалист отметил, что носить маски придется до тех пор, пока будет сохраняться напряженная эпидемиологическая ситуация. Данное средство индивидуальной защиты в России будут использовать до того момента, «пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком», пояснил эпидемиолог.

Горелов также заявил, что зимой распространение нового коронавируса не уменьшится, потому что он «живет не на морозе, а в организме человека».

Москва, Наталья Петрова

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