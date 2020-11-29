В России коронавирус нашли еще у более 26 тысяч человек, 459 умерли

За минувшие сутки в России подтверждено 26 683 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. У 22,1% из вновь заболевших нет никаких симптомов. Накануне суточный прирост заболевших составил 27 100 человек. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 2 269 316.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+6798), Санкт-Петербурге (+3701), Московской (+1069), Нижегородской (+471) областях и Карелии (+414).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Ненецком автономном округе (0,5%), а также в ХМАО и Дагестане – по 0,6%.

От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 459 пациентов. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (72), Петербурге (62) и Красноярском крае (25). Общее количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 39 527.

За сутки в России полностью выздоровели 21 987 человек, а за все время пандемии – 1 761 457 человек. Продолжают лечение 468 332 пациента.

По информации Роспотребнадзора, за весь период выполнено более 75,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки 545 тыс. Под наблюдением медиков остаются 503 тыс. 238 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.11.20

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