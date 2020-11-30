В России вновь выявили больше 26 000 случаев коронавируса, умерли 368 человек

В России за последние сутки выявили 26 338 заболевших Covid-19 – новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах, кроме Чукотки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. У 21,1% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Напомним, днем ранее в стране было подтверждено 26 683 случая заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекции достигло 2 295 654.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+6511), Санкт-Петербурге (+3691), Московской (+1064), Нижегородской (+458) областях и Карелии (+414).

Самые низкие темпы прироста заболевших за сутки зафиксированы в Дагестане (0,6%), а также в ЯНАО, ХМАО, Кабардино-Балкарии и Марий Эл – по 0,7%.

От коронавируса за минувший день умерли 368 пациентов. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве (74), Красноярском крае (23), а также в Подмосковье и Петербурге (по 20 в каждом). Общее количество смертей с начала пандемии выросло до 39 825.

За сутки в России выздоровели 17 247 человек, а за все время пандемии – 1 778 704 человека. Лечиться продолжают 477 055 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период выполнено более 76,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки 474 тыс. Под наблюдением врачей остаются 510 тыс. 605 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено более 62,7 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Первое место по числу заболевших по-прежнему занимают США (почти13,4 млн), на втором – Индия (свыше 9,43 млн), на третьем – Бразилия (более 6,31 млн), на четвертом – Франция (более 2,3 млн). Россия находится на пятом месте по показателю заболеваемости Covid-19. Выздоровели более 39,9 млн человек, жертвами ковида стали свыше 1,45 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.11.20

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