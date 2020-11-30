Япония значительно увеличила расходы на проведение Олимпиады в Токио

Организаторы летней Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио направят 100 млрд иен ($960 млн) на реализацию комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что в эту сумму входят затраты на создание системы тестирования, учреждений здравоохранения, покупку дополнительного медоборудования. Кроме того, оргкомитету предстоит потратиться на охрану олимпийских объектов, аренду необходимого оборудования и дополнительную оплату труда.

Вчера, 29 ноября, Yomiuri сообщило о намерении оргкомитета летних Игр выделить дополнительно 200 млрд иен ($1,9 млрд) на расходы, связанные с подготовкой и проведением Олимпиады. Эти средства пойдут на компенсаций по контрактам с арендодателями, расходы на персонал, чей рабочий период был продлен, а также на программу по возврату денег за билеты.

Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 их перенесены на год. Предполагается, что их проведут с 23 июля по 8 августа 2021-го, а Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» решено сохранить.

Токио, Иван Гридин

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