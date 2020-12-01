Минздрав РФ встревожен ситуацией с коронавирусом в двух регионах

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в 17 регионах осталось менее 5% свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», – отметил министр на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, чьи слова приводит пресс-служба кабмина РФ.

Мурашко также сообщил, что всего в настоящее время в стране развернуто 276 тыс. ковидных коек. «Количество свободных коек составляет 21%», – уточнил он.

По словам министра, сегодня амбулаторно лечатся 79% пациентов с Covid-19, в то же время в больницах находятся 217 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Кроме того, глава Минздрава рассказал об увеличении числа пациентов в реанимациях. «Количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось», – отметил Мурашко, уточнив, что свободные реанимационные койки имеются «в достаточном количестве».

Ранее сегодня премьер Михаил Мишустил назвал ситуацию с распространением коронавируса во многих регионах как «достаточно напряженную». Глава правительства РФ отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах развивается неравномерно, и потребовал от глав субъектов, где высокая заболеваемость и сильно загружена система здравоохранения, «более решительно применять ограничительные меры – особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая».

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 26 402 заболевших Covid-19, скончались 569 пациентов – максимум с начала пандемии. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2 322 056, а количество смертей увеличилось до 40 464.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

COVID-19 в России: темпы заболеваемости замедлились на фоне резкого сокращения тестирования россиян. / За неделю на нарушителей масочного режима выписали 224 протокола. / Свиней, заразившихся АЧС в Омской области, кормили отходами ковидной больницы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»