«Пока проходит сносно»: Кудрин заболел Covid-19

Руководитель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом глава СП сообщил в своем твиттере.

По его словам, заболевание пока «проходит сносно». Кудрин ушел на самоизоляцию и лечится.

В минувшие выходные глава СП участвовал в Общероссийском гражданском форуме

Напомним, в понедельник, 1 декабря, стало известно о смерти президента Пушкинского музея Ирина Антоновой от коронавируса. Ей было 98 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.12.20

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