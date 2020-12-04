В России вдвое сократят срок выдачи результатов ковид-тестов

Роспотребнадзор будет добиваться сокращения время выдачи результатов тестов на коронавирус до 24 часов. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1». В настоящее время на это отводится 48 часов, однако поступает много жалоб на невыдачу результатов ПЦР-тестирования в этот срок.

По словам Поповой, на задержки сроков пожаловался каждый восьмой человек из числа тех, кто обратился на горячую линию по Covid-19, организованную Роспотребнадзором.

Руководитель ведомства отметила, что следует разобраться, почему это произошло, найти ответственных и привлечь их к административной ответственности.

Попова подчеркнула, что 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата теста. «Здесь еще конечно нужно работать и не только над тем, чтобы достичь этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше», – отметила она. «Следующий этап – это сократить до 24, и далее сократить еще», – добавила Попова

Ранее, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал слишком долгим срок проведения тестов на коронавирус и поставил задачу его сократить. «Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это долго», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что за это время инфицированный человек может заразить и членов семьи, и коллег по работе.

Москва, Наталья Петрова

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