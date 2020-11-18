Путин: делать тест на коронавирус 48 часов – это долго, нужно сокращать норматив

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал слишком долгим срок проведения тестов на коронавирус и призвал его сократить.

«Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это долго», – сказал глава государства вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что за это время инфицированный человек может заразить и членов семьи, и коллег по работе.

Путин при этом напомнил, что еще два месяца назад Голикова докладывала ему о наличии тест-систем, которые дают результат за значительно более короткий срок. В ответ вице-премьер заявила, что эти системы гораздо дороже и их мало в обороте, добавив, что норматив в 48 часов для получения результата теста на коронавирус является предельным.

Путин на эти слова отреагировал призывом работать над сокращением норматива. «Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок», – сказал он. При этом президент заметил, что сейчас ни один тест на коронавирус не дает 100-процентного точного результата.

Ранее Роспотребнадзор изменил срок, отведенный на выявление коронавирусной инфекции Теперь он не должен превышать 48 часов. «Срок выполнения лабораторного исследования на Covid-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в постановлении ведомства, вступившего в силу 17 ноября.

Добавим, что Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в стране как непростую. Голикова со своей стороны вновь заявила, что в целом ситуация контролируется, но она требует немедленного реагирования на возникающие проблемы. Вице-премьер доложила президенту, что в десяти регионах России ковидный коечный фонд занят более чем на 90%. Речь идет о Севастополе, Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, Мордовии и Коми. В трех регионах – Чувашии, Орловской области и Севастополе – занято более 95% коечного фонда. В целом в России занято 81% коек для больных коронавирусом, уточнила Голикова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.11.20

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