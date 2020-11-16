Контактировавшие с больными Covid-19 смогут покидать самоизоляцию без теста – Роспотребнадзор

Главный санитарный врач России Анна Попова внесла изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, люди, контактировавшие с больными Covid-19, могут выйти из самоизоляции после двухнедельного карантина без сдачи теста, если у них не проявились симптомы. Документ вступит в силу 17 ноября.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляется по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным Covid-19 без проведения лабораторного исследования на Covid-19», – говорится в документе. Таким образом, тест на коронавирус придется сдавать только тем лицам, у которых появилась симптоматика, схожая с коронавирусной инфекцией.

В постановлении также указывается, что срок получения результата лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Кроме того, согласно новым нормам, пациентов с Covid-19 после прохождения лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях можно будет выписывать после получения одного отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, а не после двух. При этом отмечается, что в случае получения положительного результата теста следующее лабораторное исследования должно проводиться не ранее, чем через три дня.

Глава Роспотребнадзора также обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые контактировали с ними.

Кроме того, в тот же срок они должны выдавать «предписания медицинским организациям по месту проживания (пребывания) лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, об установлении в отношении указанных лиц медицинского наблюдения», сказано в постановлении.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 778 новых случаев коронавируса – максимум с начала пандемии, 13 864 пациента выздоровели, 303 человека скончались.

За все время в стране Covid-19 был выявлен у 1 948 603 человек, скончались 33 489 пациентов, выздоровели 1 453 849.

Москва, Наталья Петрова

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