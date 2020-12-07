В России могут ограничить передвижение между регионами из-за Covid-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости рассмотреть вопрос об ограничении передвижения россиян между регионами и внутри них для борьбы с коронавирусом. Такое заявление министр сделал в понедельник на всероссийской конференции «Медицина и качество – 2020».

«Возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», – приводит слова Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава при этом подчеркнул, что ограничительные меры из-за Covid-19 будут необходимы до тех пор, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств. «До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее», – сказал Мурашко.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что ожидает ослабления эпидемии коронавируса в России к лету 2021 года, а ее отступления – к концу следующего года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», – прогнозирует медик.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.12.20

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