«Фразу вырвали из контекста»: в Минздраве уточнили слова Мурашко об ограничениях на передвижение

Минздрав России не предлагал ввести дополнительные ограничения на передвижение россиян по территории страны. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, фраза была вырвана из контекста.

Ранее в понедельник, 7 декабря, руководитель Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции требует рассмотрения вопроса об «определенных ограничениях передвижения физических лиц», в том числе между регионами, а также и внутри них для борьбы с Covid-19.

Как отметил помощник министра, данная фраза «содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами». Он добавил, что слова были «вырваны из контекста», передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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