Попова раскрыла, кто чаще остальных в России заражается коронавирусом

Интенсивный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за последние две недели наблюдается среди работников промышленных предприятий, работников торговли и транспорта, а также госслужащих. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19. По ее словам, это говорит о «недостаточном контроле на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы».

В целом ситуация с распространением коронавируса в стране, по оценке главы ведомства, остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и Петербурге. Как отметила Попова, на них приходится до 40% выявляемых в России случаев заражения в сутки.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в стране среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 случаев на 100 тысяч населения. Лидером остается Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения, отметила Попова. Она пояснила, что причиной такой высокой заболеваемости в этом регионе стала «несвоевременность введения мер ограничения». По ее словам, в республику направлены сотрудники Роспотребнадзора для оказания организационно-методической помощи. «Сегодня все недочеты устраняются», – добавила Попова.

На сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев заражения коронавирусом, умерли 43 597 пациентов, выздоровели 1 956 588. За минувший день в стране подтверждено 28 142 новых случая инфицирования. По информации Минздрава РФ, около 20% пациентов с ковидом (почти 200 тыс. человек) находятся в больницах, остальные лечатся дома.

Москва, Наталья Петрова

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