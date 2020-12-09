В России второй день подряд выявляют менее 27 000 заболевших Covid-19

В России второй день подряд выявили менее 27 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтверждено 26 190 новых случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, в 18,1% из них заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 26 097 человек и оказался минимальным за шесть дней. Общее число заражений в России достигло 2 541 199 случаев.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5145), Санкт-Петербурге (+3761), Подмосковье (+1372), Нижегородской области (+494) и Архангельской области (+396). Наименьший прирост случаев инфицирования отмечен на Чукотке – 0,5%, а также в Ханты-Мансийском АО, Дагестане и Республике Алтай – 0,6%.

За минувший день от новой коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в стране скончались 559 пациентов, а за все время – 47 718. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге (83), Москве (75), Подмосковье (30), Ростовской (25) и Иркутской (20) областях.

За сутки выздоровели 26 266 пациентов с ковидом, а с начала пандемии – 2 007 792.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80,5 млн исследований на коронавирус, в том числе 427 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 545 691 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.12.20

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