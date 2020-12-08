За последние сутки в России подтверждено 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Из них бессимптомно болеют 5 090 (19,5%) человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, суточный прирост составил 1%, что стало наименьшим показателем за последние 6 дней. Всего на сегодняшний день в России насчитывается 2 515 009 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Суточный показатель заболеваемости Covid-19 в России стал минимальным за 6 дней

Больше всего заболевших на территории РФ за последний день выявили в Москве (+5232), Санкт-Петербурге (+3734), Подмосковье (+1341), Нижегородской области (+482) и Карелии (+472). Наименьший прирост зафиксирован в Горном Алтае и Ненецком автономном округе – 0,4%.

За день по выздоровлению выписано 24 938 человек, а за весь период с начала вспышки – 1 981 526. За последние сутки от коронавирусной инфекции и вызванной ею осложнений в России умерло 562 человека, а за все время – 44 159 пациентов. Больше всего людей за последний день от этой инфекции погибло в Санкт-Петербурге (86), Москве (71) и Московской области (33).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 540 831 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

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