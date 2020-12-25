Эксперт прогнозирует резкий рост заболеваемости Covid-19 в России после Нового года

В России после новогодних праздников суточный прирост заболеваемости коронавирусом может достичь 40 тысяч случаев. С таким предупреждением выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, подобное развитие ситуации возможно в том случае, если граждане отнесутся к ограничительным мерам безответственно.

«Худший прогноз – это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Тимаков при этом убежден, что показатель в 30 тысяч случаев заражения в сутки будет преодолен. По его словам, дальше ситуация будет зависеть от того, как люди проведут Новый год. Если они отнесутся к ограничениям ответственно, то текущие показатели сохранятся, полагает инфекционист.

Накануне оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о рекордном числе выявленных случаев заболевания Covid-19 за сутки – 29 935. Общее количество заболевших в России с начала пандемии достигло 2 963688 человек. Вчера же был зарегистрирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса – скончались 635 человек. За все время вспышки умерли 53 096 пациентов с ковидом.

Москва, Наталья Петрова

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