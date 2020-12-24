Россия установила очередные антирекорды по заболеваемости и смертности от Covid-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 29935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из их числа 4512 человек (15,1%) болеют бессимптомно. Суточный прирост составил 1%, а общее число заболевших в РФ с начала вспышки составило 2 963688 человек. Сегодняшние показатели суточной заболеваемости и смертей, вызванных Covid-19 стали рекордными для России.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+8203), Санкт-Петербурге (+3756), Московской (+1538), Нижегородской (+502) и Псковской (+442) областях. Наименьший суточный прирост по числу заболевших зафиксирован в Ненецком автономном округе (0,4%).

За последний день в стране выписано по выздоровлению 26 890 человек, а за весь период с начала вспышки – 2 370 857 пациентов.

За сутки в России от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончалось 635 человек, а за все время – 53 096 пациентов. За минувший день по этим причинам больше всего смертей зафиксировано в Москве (76), Санкт-Петербурге (72), и Подмосковье (29).

По данным Роспотребнадзора,под медицинским наблюдением остаются 645 403 человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.20

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