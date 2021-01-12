Суточный прирост заразившихся Covid-19 в России замедлился, смертность выросла

В России за минувшие сутки подтверждено 22 934 случая заражения коронавирусом в 85 регионах (днем ранее – 23 315). По информации операштаба по мониторингу ситуации с распространением инфекции, у 12,3% новых заболевших не было никаких симптомов Covid-19. Последний раз показатель суточного прироста зараженных менее 23 тысяч человек фиксировался в стране 10 января. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии в России достигло 3 448 203, темп прироста заболеваемости за сутки остается на уровне 0,7%.

Наибольшее число заражений за сутки приходится на Москву (+5 001), Санкт-Петербург (+2 731), Подмосковье (+1 083), Нижегородскую (+442) и Ростовскую (+394) области.

Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Ненецком автономном округе – 0,1%, Тыве и Республике Алтай – 0,2%, а также в Магаданской области – 0,3%.

За последние 24 часа скончался 531 пациент с коронавирусом (накануне было зафиксировано 436 летальных исходов), а за все время эпидемии – 62 804. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (72), Петербурге (68) и Ростовской области (26).

За сутки в России полностью выздоровели 24 755 пациентов с Covid-19. С начала пандемии в стране излечились 2 825 430 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на коронавируса, в том числе за последние сутки 326 тыс. Под наблюдением медиков остаются 618 тыс. 114 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено более 90,9 млн заболевших коронавирусной инфекцией, информирует Университет Джонса Хопкинса. Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано в США (22,61 млн), Индии (10,47 млн) и Бразилии (8,13 млн). Скончались 1,94 млн человек, выздоровели более 50 млн пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.01.21

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