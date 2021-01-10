В России за сутки выявили менее 23 тысяч заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 22 851 случай инфицирования коронавирусом нового типа в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 2 589 человек из этого числа (11,3%) заболевание протекает без симптомов. Суточный прирост числа заболевших составил 0,7%, а общее число заражений с начала вспышки в России составило 3 401 954.

Больше всего инфицированных обнаружено в Москве (+4216), Санкт-Петербурге (+3010), Подмосковье (+1292), Нижегородской (+472) и Воронежской (+390) областях. Ни одного случая заражения не выявлено на Чукотке и в Ненецком АО. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Туве – 0,1%, а также в ЕАО – 0,3%.

За день по выздоровлению выписано 24 080 человек, таким образом, второй день подряд в стране фиксируется превышение числа излечившихся от коронавируса над заразившимися. За все время с начала вспышки в России выздоровели 2 778 889 пациентов

В течение суток в РФ от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 456 человек, а за все время – 61 837. Больше всего летальных исходов от Covid-19 за минувший день подтверждено в Москве (77), Санкт-Петербурге (50), Московской (20), и Нижегородской и Свердловской (по 18) областях.

В мире на данный момент зарегистрировано более 89 млн заболевших коронавирусом. Больше всего случаев Covid-19 выявлено в США (22,13 млн), Индии (10,45 млн) и Бразилии (8,07 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.01.21

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