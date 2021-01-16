В России создали тест, выявляющий «британский» штамм коронавируса

В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса, которая способна определить наличие вируса за полтора часа. Система разработана Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Тест способен различать мутантную формы вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов. Используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в 3 раза больше времени», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в стране скоро появятся тест-системы для выявления коронавируса нового типа с мутациями. «Мы сегодня можем получить тест-систему, на это уйдет не более двух-трех недель, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями», – цитирует Попову пресс-служба правительства РФ.

В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении мутации коронавируса. По данным ВОЗ, «британский штамм» на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. Его уже выявили по меньшей мере в 41 государстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлено более 1500 штаммов коронавируса. Все они не сильно отличаются от исходного патогена. Мутации не влияют на значимые изменения течения болезни, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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