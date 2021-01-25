Российские ученые первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса

Специалисты новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса. Снимок был получен при помощи трансмиссионного электронного микроскопа в рамках изучения свойств данного варианта инфекции, сообщается на сайте ведомства. На фото запечатлена мутация вируса, которую обнаружили в организме пациента в декабре 2020 года.

В Роспотребнадзоре отметили, что российские ПЦР-тесты «надежно выявляют» случаи заражения британским штаммом коронавируса, а тест-система Института эпидемиологии Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм.

«Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениям», – подчеркнули в ведомстве.

Новая разновидность коронавируса была выявлена у гражданина России, который до Нового года вернулся на родину из Великобритании. Мужчина уже выздоровел. Ранее сообщалось, что вирус никому от него не передался.

О появлении в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса, стало известно в середине декабря прошлого года. Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с этим государством.

На минувшей неделе появились сообщения, что британская мутация SARS-CoV-2 может быть на 30% смертоноснее.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.01.21

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