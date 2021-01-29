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Пятница, 29 января 2021, 17:48 мск

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Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность

Духовное управление мусульман Татарстана просит разработчиков вакцины от коронавируса раскрыть состав, чтобы проверить препараты на халяльность. Если этого не произойдет, мусульмане могут отказаться от вакцинации.

Вакцины от Covid-19 от нескольких производителей получили сертификат халяльности в Индонезии и Малайзии. По словам председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирека Зиганшина, то же самое следует сделать российским препаратам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», пишет РИА «Новости».

«Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности», – сказал Зиганшин. Он напомнил, что в России проживают 25 миллионов мусульман.

При этом представитель ДУМ РТ допустил, что вакцины от центра имени Гамалеи и центра «Вектор» могут не пройти проверку на халяльность. «Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению», – пояснил Зиганшин.

Ранее в Духовном управлении мусульман России также заявили о том, что препараты от коронавируса нужно проверять на халяльность, но на это должен быть запрос со стороны верующих. В данный момент запрос от ДУМ РТ о проверке на халяльность – первый в РФ.

Казань, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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