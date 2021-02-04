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Четверг, 4 февраля 2021, 13:27 мск

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Российскую вакцину от коронавируса хотят признать халяльной

Разработчики вакцины «Спутник V» предоставили Духовному управлению мусульман России (ДУМ РФ) сведения о халяльности препарата. Об этом сообщил зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков вакцины от коронавируса раскрыть состав. В частности, в препарате не должно использоваться составляющих, изготовленных из свинины.

«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет», – цитирует Аляутдинова РИА «Новости».

На следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин. «Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение – фетву», – отметил муфтий.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.02.21

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