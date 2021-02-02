Эпидемиолог назвал сроки новой волны коронавируса в России

Очередная волна распространения коронавируса в России возможна весной, когда наступит потепление, и справиться с ней поможет массовая вакцинация. Такое мнение высказал ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

«Следующую вспышку [можно ожидать] в 20-х числах марта – начале апреля», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это волна, связанная с потеплением, и «сбить ее может только массовая вакцинация».

При этом Лисицын отметил, что уже в начале марта возможна новая вспышка ковида в Москве и городах, расположенных южнее и севернее российской столицы.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявлено 16 643 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это наименьший показатель с 28 октября прошлого года. С начала пандемии в стране зафиксировано 3 884 730 случаев заболевания Covid-19. За последние 24 часа в стране умерло 539 пациентов с коронавирусом, а за все время эпидемии – 74 158. Выздоровели 22 372 человека, за весь период – 3 340 545.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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