В России за сутки Covid-19 заболели менее 17 тысяч человек

В России за прошедшие сутки выявили 16 643 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. Это наименьший показатель с 28 октября 2020 года. С начала вспышки в стране зафиксировано 3 884 730 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост составил 0,43%. Наименьший показатель наблюдается на Алтае – 0,01%, в Туве – 0,1%, а также в Москве, Чечне, ЕАО, ЯНАО и Магаданской области – 0,2%.

Больше всего заболевших за минувший день обнаружили в Москве (+1701), Санкт-Петербурге (+1484), Московской (+1053), Нижегородской (+459) и Воронежской (+371) областях.

За сутки по выздоровлению в России выписано 22 372 человека, а за весь период с начала вспышки – 3 340 545 пациентов.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в стране умерло 539 человек, а за все время от Covid-19 скончалось 74 158 пациентов. Больше всего смертей за день зафиксировано в Москве (74), Санкт-Петербурге (65) и Подмосковье (38).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 201 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 190 человек.

В мире число заболевших превысило 103 млн, сообщает Университет Джона Хопкинса. Жертвами пандемии стали 2,23 млн человек. Лидерами по числу заражений остаются США – 26,3 млн, на втором месте Индия – 10,7 млн, затем идет Бразилия – 9,2 млн. Великобритания подвинула Россию с четвертой строчки антирейтинга по числу инфицированных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.02.21

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