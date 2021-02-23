Эксперт спрогнозировал скачок заболеваемости Covid-19 в России в апреле

Число случаев заражения коронавирусом в России начнет заметно расти в середине апреля. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». Он допустил распространение британского штамма коронавируса.

«Через 1,5-2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости (Covid-19 – прим. ред)», – сказал специалист.

По словам Тимакова, подъем может быть очень сильным, если люди не будут соблюдать меры по профилактике инфекции. «Через месяц – полтора, может быть, и два, я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус», – полагает инфекционист.

Медик добавил, что гражданам следует соблюдать нормы социального дистанцирования и использовать маски как минимум до начала мая-июня.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, когда перенесшим коронавирус людям следует прививаться от инфекции. По словам специалиста, вакцинироваться необходимо в случае снижения уровня антител в организме до уровня «серой зоны», когда он находится между положительным и отрицательным значениями.

Москва, Наталья Петрова

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