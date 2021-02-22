Вирусолог рассказал, когда нужно вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, когда перенесшим коронавирус людям следует прививаться от инфекции. По словам специалиста, вакцинироваться необходимо в случае снижения уровня антител в организме до уровня «серой зоны».

Переболевшим Covid-19, чтобы понять, нужно ли проходить вакцинацию, следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца, рассказал вирусолог в комментарии РБК. Также он посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни. «Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», – отметил Чепурнов.

По его словам, делать прививку против ковида можно в случае снижения уровня антител до так называемой «серой зоны», когда он находится между положительным и отрицательным значениями и непонятно, если ли еще антитела.

Вирусолог также сообщил, что людям нужно будет «следить за своим состоянием и периодически «подкалываться» той или иной вакциной», «если мы будем жить с коронавирусом».

При этом Чепурнов добавил, что для того, чтобы «освежить» первичную иммунизацию переболевшим коронавирусной инфекцией, возможно, будет достаточно лишь одной дозы вакцины.

Ранее австрийские ученые обследовали людей в одном из эпицентров заражения Covid-19 в Австрии – курорте Ишгиль и выяснили, что у большинства пациентов, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется на протяжении восьми месяцев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.02.21

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