Австрийские ученые уточнили сроки сохранения иммунитета к Covid-19

Ученые в Австрии провели исследование, которое показало, что у большинства людей, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется на протяжении восьми месяцев. Об этом сообщает Euronews.

Специалисты Медицинского института в Инсбруке обследовали людей в одном из эпицентров заражения инфекцией в Австрии – курорте Ишгиль. «Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность», – отметил глава исследования Вегенер Борена.

Кроме того, по сравнению с другими регионами Австрии в Ишгиле вторая волна пандемии была не такой сильной. По предположению ученых, в обществе сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Это значит, что до окончания пандемии осталось не так много времени, как считалось ранее.

После вакцинации около 40-50% населения можно возвращаться к нормальной повседневной жизни. «Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе», – уточняет директор Института вирусологии при Медуниверситете Инсбрука Доротея фон Лаер.

Иммунологи считают, что любая пандемия заканчивается, когда число людей, контактировавших с вирусом в той или иной форме, составляет 60-70% популяции. Это произойдет не одновременно на всей планете, а в зависимости от плотности населения.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 20.02.21

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