Мишустин назвал сроки завершения массовой вакцинации в России

Большинство россиян должны быть привиты от коронавируса до осени. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения новосибирского научного центра «Вектор».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», – цитирует главу правительства РИА «Новости».

Мишустин также выразил надежду на то, что масштабирование вакцины «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» «в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства». Это, по его словам, позволит завершить «массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет».

Массовая вакцинация началась в стране 18 января по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас жителей России прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи.

Накануне Путин в ходе встречи с волонтерами акции «Мы вместе» сообщил, что 9 российских регионов еще не начали прививочную кампанию. Они признал наличие проблем с логистикой, распределением вакцины и с организацией прививочных пунктов. Президент не уточнил, какие это регионы, но отметил, что региональные власти быстро реагируют и «ситуацию поправляют».

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 05.03.21

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