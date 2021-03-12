Глава Роспотребнадзора рассказала, кому не страшен британский штамм коронавируса

Жители России, как переболевшие коронавирусом, так и сделавшие прививку, уже не заразятся мутировавшим британским штаммом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что антитела, которые появляются в крови после вакцинации или заболевания, «нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский» (цитата по ТАСС). «Также происходит по всем остальным штаммам», – заверила Попова.

При этом она подчеркнула, что Роспотребнадзор более тщательно проверяет граждан, кто контактировал с теми, кто заразился новыми разновидностями коронавируса, чтобы не допустить их распространения. Находок новых штаммов, по словам Поповой, пока «очень малое количество», в основном, они завозные.

«Для того, чтобы не допустить распространение новых вариантов штаммов, которые <…> сейчас изучают, и мы изучаем, мы берем количество контактных очень широко, мы блокируем очаг шире, чем если бы мы говорили о нашем референс-штамме», – отметила она.

Как установили ученые Эксетерского университета (Великобритания), штамм коронавируса, впервые обнаруженный в их стране, на 64% смертоноснее прежних. Ранее сообщалось, что британский штамм также отличается большей заразностью.

Руководитель Роспотребнадзора также заявила, что самой неиммунной частью населения сейчас являются пожилые люди, которые целый год находятся на самоизоляции. После отмены режима самоизоляции есть риск быстрого распространения Covid-19 среди них, и поэтому им нужно максимально быстро привиться, добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России 25% граждан имеют постинфекционный иммунитет к коронавирусу.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.03.21

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