Роспотребнадзор: только 25% россиян выработали иммунитет к коронавирусу

В России 25% граждан имеет иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В субъектах, где проводим исследование, выравнивается количество людей, защищенных естественным постинфекционным иммунитетом, в разных субъектах разнятся цифры, но в среднем не менее 25% от совокупного населения всех возрастов этих субъектов (имеют иммунитет)», – цитируют ее слова «Известия».

По ее словам, среди детей дошкольного и младшего школьного возраста показатель «удельного веса защищенного» в два раза выше.

Попова уточнила, что планируется четвертый этап исследования, в котором будет оцениваться постинфекционный и поствакцинальный иммунитет и его участие в формировании популяционного иммунитета в России. «Только высокая иммунизация населения сможет дать полный контроль над эпидситуацией в стране», – пояснила она.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 22 857 человек. Таким образом, четвертый день подряд заболеваемость Covid-19 снижается. Всего в стране зафиксировано 3 591 066 случаев инфицирования.

На прошлой неделе в ВОЗ заявили, что несмотря на появившиеся вакцины, коллективного иммунитета от коронавируса нового типа в 2021 году добиться не удастся.

Популяционный или коллективный иммунитет – термин, описывающий эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.01.21

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