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Понедельник, 15 марта 2021, 16:01 мск

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Въезд в Турцию потребует заполнения электронных анкет для въезда в страну

В Турции по решению Минздрава страны сегодня, 15 марта, начало действовать новое требование об обязательном заполнении электронных анкет для получения кода здоровья (HES code). Анкету в электронном или распечатанном виде потребуется предъявить при регистрации на международный рейс, ее также могут проверить на границе.

«С сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед прибытием. После этого они в автоматическом формате получат HES-код»,– сказал представитель Минздрава Турции. Как передает ТАСС, при незаполнении формы или указании ложной информации могут последовать правовые и административные санкции, в том числе запрет на въезд в Турцию.

Меры предназначены для нераспространения коронавирусной инфекции нового типа на территории страны.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 15.03.21

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