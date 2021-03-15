Въезд в Турцию потребует заполнения электронных анкет для въезда в страну

В Турции по решению Минздрава страны сегодня, 15 марта, начало действовать новое требование об обязательном заполнении электронных анкет для получения кода здоровья (HES code). Анкету в электронном или распечатанном виде потребуется предъявить при регистрации на международный рейс, ее также могут проверить на границе.

«С сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед прибытием. После этого они в автоматическом формате получат HES-код»,– сказал представитель Минздрава Турции. Как передает ТАСС, при незаполнении формы или указании ложной информации могут последовать правовые и административные санкции, в том числе запрет на въезд в Турцию.

Меры предназначены для нераспространения коронавирусной инфекции нового типа на территории страны.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 15.03.21

Итальянские СМИ назвали Сербию «вакцинным раем». / Общее количество случаев Covid-19 в Свердловской области превысило 80 тысяч. / Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»