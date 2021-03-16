Стало известно, когда в России станет доступна третья вакцина от Covid-19

Вакцина от коронавируса разработки центра имени Чумакова «КовиВак» поступит в гражданский оборот до конца марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства допустил, что препарат станет доступен уже на следующей неделе. Производить препарат также будут на базе центра Чумакова.

Как сообщал «Новый День», о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в конце февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он анонсировал, что первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Созданная центром имени Чумакова вакцина является классической цельновирионной, при ее производстве используется убитый вирус SARS-CoV-2. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в две недели.

Массовая вакцинация началась в стране 18 января по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас жителей России прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. В стране также зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». В начале марта глава кабмина РФ выразил надежду на то, что масштабирование вакцины «ЭпиВакКорона» в скором времени «достигнет серьезного объема промышленного производства».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

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