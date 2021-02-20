Первый в мире цельновирионный препарат: в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19

Россия стала единственной страной в мире, которая располагает тремя вакцинами от коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу об обращении вакцин. Глава правительства сообщил, что третья вакцина, разработанная центром имени Чумакова, прошла регистрацию.

«Мы сегодня констатируем, что зарегистрирована третья вакцина – «КовиВак», – сказал Мишустин. – Её разработал Центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот».

Гендиректор центра Айдар Ишмухаметов, в свою очередь, подчеркнул, что созданная вакцина является классической цельновирионной, то есть при ее производстве используется убитый вирус. По его словам, работа над ней была начата год назад, у нее «понятная экономика, понятная платформа, понятны осложнения, и, собственно говоря, ситуация с ней более предсказуема».

После регистрации препарата Центру потребуется около месяца для контроля его качества, после чего образцы поступят в гражданский оборот. Даже при пессимистическом сценарии, отметил Ишмухаметов, планируется выпуск полумиллиона доз в месяц.

«Сегодня Россия – единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики ковидной инфекции, – заявил Михаил Мишустин. – По поручению президента в конце прошлого года на всей территории страны началась добровольная вакцинация наших граждан. Сейчас чаще применяется вакцина «Спутник V», но уже поступила в гражданский оборот и вакцина «ЭпиВакКорона». Для людей, желающих сделать прививку, организована запись через портал государственных услуг. Во всех субъектах Российской Федерации открыто более 4 тысяч пунктов вакцинации».

По словам премьер-министра, на данный момент в РФ произведено свыше 10 млн доз «Спутника V», порядка 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны», в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству препарата «КовиВак».

Мишустин подчеркнул, что увеличение объема выпуска не должно отразиться на качестве вакцин, и попросил усилить контроль за производством.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас производство первой российской вакцины «Спутник V» налажено на семи площадках, в планах запуск еще трех. «Что касается второй вакцины – «ЭпиВакКорона», то здесь уже есть два индустриальных партнёра, – сообщила она. – И мы также надеемся, что коллеги из Центра Чумакова в ближайшее время представят свои предложения по масштабированию вакцины».

Планируется, что в России до конца первого полугодия объём производства двух вакцин составит 88 млн комплектов доз, причем 83 млн из них приходится на «Спутник V», и 5,4 млн на «ЭпиВакКорона».

По итогам совещания премьер-министр оценил ход вакцинации, как успешный.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.21

В Конгрессе США впали в ярость после отказа Белого дома ввести новые санкции против «Северного потока – 2». / «Передавал сведения в одну из стран НАТО»: в Москве россиянин арестован по делу о госизмене. / Половина россиян хотят больше выходных и праздников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»