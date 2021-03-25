В Мексике задержанные с подделкой российской вакцины мошенники сбежали от властей

В Мексике граждане Гондураса, которых задержали при перевозке контрафактной вакцины «Спутник V», сбежали из-под следствия. Об этом сообщает мексиканская генеральная прокуратура.

На прошлой неделе мексиканские правоохранители задержали частный самолет, на борту которого обнаружили более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против Covid-19 «Спутник V». Экипаж состоял из семерых граждан Гондураса.

В Российском фонде прямых инвестиций подтвердили, что изъятая партия – подделка. Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было начато расследование, пишет РИА «Новости».

Позже генпрокуратура попросила выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения.

Гондурасская компания Grupo Karim признала, что собиралась доставить российскую вакцину от коронавируса своим сотрудникам на частном самолете. Однако организация отвергла обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.21

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