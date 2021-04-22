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Четверг, 22 апреля 2021, 10:21 мск

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В Мексике и Польше обнаружили поддельную вакцину от коронавируса

Фармацевтический гигант Pfizer подтвердил, что в Мексике и Польше выявлены партии поддельной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Мексике поддельным препаратом успели привить 80 человек. Отмечается, что никаких серьезных последствий не было. Контрафакт выявили по номерам партий, которые не соответствовали тем, что поступили в страну. Также на упаковке были проставлены неверные сроки годности.

В Польше обнаружили поддельную партию вакцины, но ввести препарат гражданам не успели. Эксперты Pfizer изучили состав образцов и пришли к выводу, что в Польше под видом вакцины от коронавируса распространялось средство от морщин.

Ранее в Мексике изъяли партию контрафактной вакцины «Спутник V». При этом были задержаны жители Гондураса, перевозившие поддельный препарат. Позже подозреваемые сбежали.

Мехико, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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