Прибывших из Турции и Танзании хотят обязать сдавать повторный тест на Covid-19

Роспотребнадзор предлагает обязать граждан России, прибывающих из Турции и Танзании, проходить дополнительное тестирование на коронавирус. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, россиянам, прилетающим из Турции и Танзании до 1 мая, должны сдать повторный ПЦР-тест на Covid-19 «в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ». Результаты тестирования нужно будет разместить на портале «Госуслуг».

Данное требование не распространяется на экипажи самолетов, выполняющих рейсы в упомянутые страны.

Как сообщал «Новый День», с 15 апреля всем россиянам, прибывающим в страну любым видом транспорта, необходимо сдать тест на ковид в течение трех дней со дня прибытия и загрузить его результаты на «Госуслуги». Ранее ПЦР-тест был обязателен только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.

Власти России с 15 апреля по 1 июня приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией, объяснив такое решение ростом заболеваемости Covid-19 в этих странах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.21

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