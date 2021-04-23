Первая партия вакцины от Covid-19 для животных будет доступна в мае

Владельцы крупных хозяйств и домашних животных смогут привить питомцев от Covid-19 уже в мае. В начале месяца первая партия вакцины будет готова и поступит в оборот.

«Первая партия на контроле, выйдет в начале мая. 10 тысяч доз. В дальнейшем будет зависеть от спроса и от того, как будет развиваться ситуация», – сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу «Россия 24».

Федеральный центр охраны здоровья животных готов производить до 3 млн доз вакцины в месяц. Предполагается, что покупателями препарата могут стать владельцы зверохозяйств, но пока больших заказов нет.

Доклинические исследования «Карнивак-Ков» проводились с осени 2020 года на кошках, собаках, норках и хорьках. Тесты подтвердили, что препарат работает и безопасен для животных, поэтому в марте прошел регистрацию. Запланированная цена двух доз вакцины – 588 рублей.

Как сообщал «Новый День», российской вакциной для животных заинтересовались звероводческие фермы США, Канады, Греции, Польши, Австрии, Сингапура. «Карнивак-Ков» является единственным препаратом для профилактики Covid-19 у животных.

Москва, Наталья Рязанова

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