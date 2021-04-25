В России не снижается число новых случаев Covid-19 – за сутки более 8,7 тыс. заболевших

Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 780 и достигло 4 762 569, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Накануне суточный прирост заболевших составил 8 828. За минувший день от Covid-19 в стране скончались 332 человека (днем ранее – 399), а за весь период пандемии – 108 232.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+2526), Санкт-Петербурге (+701), Московской (+611), Ростовской (+235) и Нижегородской (+192) областях.

Нулевой прирост заболевших за 24 часа зафиксирован на Чукотке и в Еврейской автономной области. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве (один случай заражения), а также в Магаданской области и Республике Алтай, где зарегистрированы по два случая Covid-19.

Согласно данным оперштаба, наибольшее количество новых смертей от коронавируса зафиксировано в Москве (53), Санкт-Петербурге (28) и Свердловской области (14).

В то же время за минувший день полностью выздоровели 7 540 человек, за все время пандемии – 4 388 008.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 127,8 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 324 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 514 351 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 146,4 млн, скончались более 3,09 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По числу заболевших в тройке лидеров – США (32,04 млн), Индия (16,96 млн) и Бразилия (14,3 млн).

Надо отметить, что в Индии четвертый день подряд фиксируется мировой антирекорд заражения коронавирусом за сутки. По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране подтвержден 349 691 случай инфицирования, скончалось рекордное число пациентов – 2 767. На фоне резкого роста заболеваемости больницы страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств и свободных коек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.04.21

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