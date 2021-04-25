Гинцбург: эпидемия коронавируса в России может закончиться в ноябре

Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал ноябрь вероятным сроком завершения эпидемии коронавируса в России.

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова связала окончание эпидемии с достижением коллективного иммунитета. Глава Минздрава Михаил Муршако разделил мнение коллеги, отметив, что вспышка закончится после того, как россияне сделают прививки.

В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в России, по данным оперштаба, выявили 8 780 случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались еще 332 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.04.21

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