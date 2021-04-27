В России резко снизился суточный прирост заболевших Covid-19

В России за минувший день выявили 8 053 случая заражения коронавирусом в 83 регионах, что почти на 800 меньше, чем накануне, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это минимальный суточный прирост с 27 сентября, когда было подтверждено 7 867 случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 8 803 заболевших за сутки, что на 8,6% больше сегодняшнего показателя. Общее количество случаев заражения Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 4 779 425. За 24 часа от коронавируса скончались 392 человека (накануне – 356), а за весь период эпидемии – 108 980.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Москве (+2098), Санкт-Петербурге (+712), Московской (+592), Ростовской (+230) и Самарской (+183) областях.

Ни одного нового зараженного не выявили в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве и в Республике Алтай (по одному случаю инфицирования), а также на Сахалине (двое заболевших).

Больше всего новых смертей от ковида зарегистрировано в Москве (58), Санкт-Петербурге (38) и Свердловской области (15).

При этом за сутки полностью выздоровели 8 039 человек, за все время пандемии – 4 402 678.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии выполнено свыше 128,2 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 179 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 515 106 человек.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 147,8 млн, скончались более 3,12 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. По числу заразившихся по-прежнему печальное лидерство у США (32,12 млн), на втором месте – переживающая «коронавирусный шторм» Индия с 17,63 млн заболевших, на третьем – Бразилия (14,36 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

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