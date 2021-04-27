Ученые нашли мутации Covid-19 для борьбы с антителами

Международная группа вирусологов нашла в геноме коронавируса две мутации, которые повышают его устойчивость к вакцинам. С начала эпидемии вирус мутировал уже более 150 раз, говорится в статье, опубликованной на bioRxiv.

Вирусологи из России и США сравнили геном вируса SARS-CoV-2 из Уханя, который стал первым очагом заражения, и полмиллиона образцов от коллег по всему миру. Всего они нашли 150 уникальных вставок в РНК вируса, две из которых могут повлиять на его способность отражать антитела, содержащиеся в вакцинах.

«Подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. Вставки, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител», – говорится в исследовании.

Следует отметить, что статья с выводами ученых не проходила рецензирование независимыми экспертами.

Как сообщал «Новый День», британские ученые в середине апреля объявили, что нашли новый мутировавший штамм коронавируса. По их мнению, он может быть более устойчив к вакцинам, чем даже бразильский и южноафриканский варианты вируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

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