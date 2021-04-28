В аэропортах России тестируют на Covid-19 всех прибывающих из Индии

Всех пассажиров, прилетающих из Индии, с 27 апреля тестируют на коронавирус прямо в аэропорту. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются (на Covid-19) прямо в аэропорту», – цитирует Попову «Интерфакс».

По словам главы ведомства, контроль усилен в рамках только что принятого постановления главного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее сегодня российский МИД сообщил, что Россия в ближайшее время направит в Индию крупную партию медицинской помощи в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.

В Индии шестой день подряд количество новых случаев коронавирусной инфекции превышает 300 тыс. Всего в стране за все время пандемии подтверждено 17,6 млн случаев заражения, от ковида скончались почти 198 тыс. человек. На фоне сильного ухудшения ситуации с распространением коронавирусом больницы страны испытывают острую нехватку кислорода, медикаментов и свободных коек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.21

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